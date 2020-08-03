Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangını için geldiği İzmir'de yangına dair açıklamada... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangını için geldiği İzmir'de yangına dair açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangını için geldiği İzmir'de yangına dair açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, yangının başlangıç noktasında yiyecek içecek kalıntılarının bulunduğu, yangının çıkış sebebinin bu olabileceği ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kaynak: İHA