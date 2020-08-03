Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangını nedeniyle geldiği İzmir'de yangına dair... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangını nedeniyle geldiği İzmir'de yangına dair açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangını nedeniyle geldiği İzmir'de yangına dair açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, yangının başlangıç noktasında yiyecek içecek kalıntılarının bulunduğunu, yangının çıkış sebebinin bu olabileceği ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İHA