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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne ilişkin, "İnşallah Ordu'da ilk örneğini başlattığımız projenin ülke çapında diğer illere de bu hizmeti götürme ve yayma fırsatımız olur.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ordu'da Açıklaması
17.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne ilişkin, "İnşallah Ordu'da ilk örneğini başlattığımız projenin ülke çapında diğer illere de bu hizmeti götürme ve yayma fırsatımız olur." dedi.

Pakdemirli, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Pakdemirli, ardından makama geçti. Ziyarette, Bakan Pakdemirli ve Vali Sonel birbirine hediye takdim etti.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Güler, harita üzerinden Bakan Pakdemirli'ye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün projelendirme çalışmalarını üstlendiği Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Pakdemirli, Başkan Güler'in projeci kimliğiyle kendilerine Ordu için ciddi yatırımlar yapmak istediğini belirttiğini aktararak şunları söyledi:

"Tarım, turizm, ormancılık alanında ve kırsal kakınma açısından bir dizi proje teklifiyle geldi. Biz de Bakanlığımızın bütçe imkanları doğrultusunda bu projelerle alakalı çeşitli projelere başladık. Gerek tarım gerek hayvancılık gerekse tıbbı aromatik bitkiler alanında olsun bu projelere başladık ve bunları yürütüyoruz."

Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin Ordu'ya layık ve Başkan Güler'in gönlüne göre bir proje olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Hem Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü hem de Dünya Bankası katkılarıyla 300 milyon doları aşan, yani yaklaşık 2 milyar liralık bir projeyi de Ordu'ya kazandırma planı oldu." diye konuştu.

"Proje 7 ilçeyi etkileyecek"

Pakdemirli, projenin 7 ilçeyi etkileyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sadece Ordu değil, Tokat ilinin de en az 3 ilçesini etkileyecek tamamen kırsal kalkınma, içinde tarım da olan turizm de olan sulama da olan ulaşım da olan gıda da olan ve bölgenin refahını da artıran çok önemli, çok güzel ve tam bir bütüncül proje. İnşallah Ordu'da ilk örneğini başlattığımız projenin ülke çapında diğer illere de bu hizmeti götürme ve yayma fırsatımız olur."

Pakdemirli, vizyoner yaklaşımı ve projeci kimliğiyle bu çalışmalara ön ayak olduğu için Güler'e teşekkür ederek, "Her zaman Bakanlık olarak memleketimizin 81 ilinde olduğu gibi kendilerine destek olmaya devam edeceğimizi, Karadeniz insanına, bölge insanına destek olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Güler de projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ortaya çıkan bir kalkınma projesi olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Ziyarette, Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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