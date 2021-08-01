Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor."

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor."

"Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı