Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor."

Bekir Pakdemirli: '125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor."

"Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris Yangın Yönetim Merkezinde konuştu: (1)
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris Yangın Yönetim Merkezinde konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Muslera Serdar Aziz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bekir Pakdemirli: "125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 21:34:10. #1.15#

title