Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız."