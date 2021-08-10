Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı...
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz.'
Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz."
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Milas yangını) Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı... - Haberler
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