Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
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Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan inceleme yaptı.

Pakdemirli, beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere bindi.

Havadan yangın bölgesini inceleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında Karacabey'den bilgi aldı.

Pakdemirli, müdahalelerle ilgili ekiplere çeşitli talimatlar da verdi.

Daha sonra yangın ilk müdahale ekip merkezine geçen Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesi karadan devam ediyor.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesini havadan inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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