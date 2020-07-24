Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin Lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
24.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:31
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin Lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi. - ANKARA
Kaynak: İHA