25.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:50

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar alan zarar gördü. Bunun 10 hektarı fındık bahçesi. Tarım Müdürümüzden aldığım bilgiye göre 10 hektarın hepsinde de önemli bir zarar yok."

Kaynak: AA