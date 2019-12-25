Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar alan zarar gördü.

25.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:50
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı : " ( Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar alan zarar gördü. Bunun 10 hektarı fındık bahçesi. Tarım Müdürümüzden aldığım bilgiye göre 10 hektarın hepsinde de önemli bir zarar yok."

Kaynak: AA
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