25.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:44

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

Kaynak: AA