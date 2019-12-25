Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

25.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:44
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı : " ( Bölgesindeki yangınlar) Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

Kaynak: AA
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