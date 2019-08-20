20.08.2019 18:10

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek."

Kaynak: AA