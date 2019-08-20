Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir.

20.08.2019 18:10
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek."

Kaynak: AA
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