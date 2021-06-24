Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi'ni açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MÜSİAD İzmir Şubesi desteğiyle Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği sanatçılarının eserlerinden oluşan Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MÜSİAD İzmir Şubesi desteğiyle Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği sanatçılarının eserlerinden oluşan Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi açılışına katıldı.

Pakdemirli, Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye'de gittiği yerlerde hangi el sanatlarının yapıldığını sorduğunu, en son Azerbaycan'da bir halı müzesini ziyaret ettiğini anlattı.

El sanatlarının çoğunun kaybolmaya yüz tuttuğuna işaret eden Pakdemirli, sanata ve sanatçıya mutlaka sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, hüsn-i- hat ve tezhibin en güzel İslam sanatlarından olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an Mekke'de geldi, Mısır'da okundu ama İstanbul'da yazıldı. Bunun sebebi de bizim sanatçılarımız. El sanatlarının kaybolmaması anlamında her gittiğim yerde mutlaka soruyorum. Bakanlık olarak 14 bin kişiye el sanatlarının devamı açısından destek verdik. Şırnak'ta el dokuması kumaş hediye ettiler, bana göre dünyanın en değerli şeyi. 10 günde yapılmış bir kumaş. Bu ve bunun gibi şeyleri koruyor olmamız lazım. Biz binlerce, on binlerce yıldır çok önemli eserler bırakmış ecdadın torunlarıyız. Bunun devamını mutlaka getirmeliyiz."

Vali Yavuz Selim Köşger de medeniyetin, hayatın her yanını kapsayan bir tasavvur olduğunu, medeniyet inşası iddiası varsa sanat boyutunun eksik olamayacağını söyledi.

MÜSİAD'ın Anadolu'nun bağrından kopmuş iş adamlarından oluştuğunu ifade eden Köşger, "Medeniyet iddiasıyla ortaya çıkmış insanlarımızın kendi kökenlerinden gelen sanata sahip çıkması her türlü takdirin fevkinde." dedi.

Sergiye destek veren MÜSİAD'ın İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da Türk İslam medeniyetinin iziyle yoğrulan bir coğrafyada yaşandığını kaydederek, medeniyetin ihya ve inşası yolunun kültür ve sanattan geçtiğini bildiklerini söyledi.

MÜSİAD'ın kültürel değerlerin, klasik sanatların yaşatılmasına yönelik de çalışmalar yaptığını aktaran Saygılı, İslam sanatını yakından tanımak için bir fırsat olarak düşündüğü sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bilal Saygılı ile Manisa Geleneksel Sanatla Derneği Başkanı Suna Ongan, Bakan Pakdemirli'ye babası Ekrem Pakdemirli'nin kara kalem resmini hediye etti.

Açılışa Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Kuzey Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoca ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin