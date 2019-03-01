Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, milletin meselesidir. Bu Erdoğan'ın meselesi değil, milletin ve çocukların geleceğidir' deyip kapıları çalıp bize oy vermeyenleri ikna edeceğiz. Tek tek 'CHP'nin ipiyle kuyuya inilmez' diye anlatacağız." dedi.

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Karabağlar Proje Tanıtım Toplantısı'nda katılan Pakdemirli, CHP'nin artık kendisini kaybetmiş ve terör örgütleriyle ortaklık kuran bir parti olduğunu savundu.

Pakdemirli, CHP'nin, Milli Mücadele dönemindeki CHP olmadığını İzmirlilere anlatmak gerektiğini belirterek, İzmir'in belli kalıpsal davranış şekilleri olduğunu, bundan İzmirlileri vazgeçirmek gerektiğini söyledi.

Aşığı olduğu İzmir'in bundan daha iyisini hak ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İzmir gerçekten dünyada yaşanılası güzel şehirlerden biri. Karabağlar bu kadar beton olmaması lazım. Nihat Zeybekci başkanım belediye başkanı olacak. İzmir'in iş ve AŞ problemini 2 yıldan daha az bir sürede halledecek. Bu seçim 2 eksende gidiyor. AK Parti ve Cumhur ittifakına verilmiş olan 24 Haziran'daki seçimlerin tasdiki ve devamı niteliğinde olacak. Hem de İzmir'i yönetecek doğru adayları seçeceğiz. Aslında şehre bir CEO seçiyoruz. Bu CEO insana dokunmayı bilecek. Nihat Zeybekci hem çok iyi bir iş adamı hem parayı yönetmeyi biliyor. Denizli gibi bir şehri imar etmiş. Senelerdir İzmir'de iş yapıyor. İzmir'i beceriksiz insanlara teslim etme lüksümüz yok. İzmir neden bir Barcelona olmasın. Turizmle ilgili rakamların bu kadar dramatik olduğunu bilmiyordum. Antalya'dan aşağı kalır yanımız yok. Fotoğraf karesi neden 30 sene öncesiyle aynı.

Bu dönem inşallah İzmirli projesi olanla olmayanı, çalışanla iş yapmayanı ayıracak diye düşünüyorum. 31 Mart'a kadar uyumadan tek tek kapı çalıp bize oy vermeyenler belli, burada konuşulanları anlatmanızı istiyorum. 'Hadi dostum, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, milletin meselesidir. Bu Erdoğan'ın meselesi değil, milletin ve çocukların geleceğidir' deyip kapıları çalıp bize oy vermeyenleri ikna edeceğiz. Tek tek 'CHP'nin ipiyle kuyuya inilmez' diye anlatacağız."

"Türk-Kürt kardeşliği gök kubbe çökmedikçe ilelebet devam edecek"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de halkın önceliklerini dinlediklerini, hizmet etmeye ve gönüller yapmaya geldiklerini ifade etti.

İzmir gibi mega bir kentin çöplerini dağlara, derelere atmaması gerektiğini söyleyen Zeybekci, şehirde bir altyapı olmadığını, 31 Mart geldiğinde İzmir'in hizmet belediyeciliğine bu sefer kavuşacağını anlattı.

Zeybekci, şehrin tüm problemlerini 5 yılda çözeceğini vurgulayarak, "3 ayda belediyenin değiştiğini, hizmetkar bir belediye haline geldiğini vatandaşlarımız hissedecek. 6 ayda bu şehirde bir tek çukur kalmayacak. 9 ay boyunca bu şehre gelmeyen 31/12/2019'da bu şehre geldiğinde acaba yanlış bir yere mi geldim dedirteceğiz. 2020'nin sonunda bu şehrin başını öne eğen bu ilkel çöp problemini bitireceğiz. Bir damla bile suyu arıtmadan tabiata vermeyeceğiz. Nasıl olur da tüm sisteme siz yağmur suyunu verirsiniz. Kanalizasyona hava bile değmez. İzmir geri gidiyor. İzmir'e sahip çıkalım." diye konuştu.

Zeybekci yerel seçimlerin başka şekilde yorumlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar bu seçimlerin ve elde edecekleri sonuçları bakın nereye yorumlayacaklar. Terör örgütünün partisi olarak bu milletin vicdanına yerleşmiş bir partinin eş genel başkanı diyor ki, 'Kürdistan'ı Kürdistan'da kazanacağız, batıda kaybettireceğiz, İzmir'de aldığımız her oy bizim bilmem ne dağına selamımızdır'. Benim Türk ve Kürt kardeşimin kardeşliği bu gök kubbe çökmedikçe bu yer yarılmadıkça ilelebet bu topraklarda devam edecek.

Bu partinin eş genel başkanı buraya geldi 50 gün önce. Buradaki il kongrelerinde dedi ki, 'Biz İzmir'de onaylayacağımız bir aday üzerinde anlaşacağız.' O parti CHP adayı açıklanana kadar tık ses çıkarmadı. CHP inatla 'Bu şehir buna teslim edilmez.' diyerek Aziz Kocaoğlu'nun bir günde koşarak Ankara'ya gittiği ve 'hayır' dediği inatla bir aday açıklandı. Onun ertesi günü bu parti çıktı dedi ki, 'Bu aday bizim adayımızdır, aday çıkarmıyoruz ve destekliyoruz.' Sizin listenizde kimler var, hangi dağdan geldiler?' diye sorun onlara. 'Bu ittifak neyin karşılığında oldu?' diye sorun onlara. Niyetleri oylarını yükseltmek değil niyetleri başka. CHP 31 Mart'ta Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak. 31 Mart'ta o zeybek Konak'ta oynanacak."

"İşkenceyi övmek ve sahip çıkmak da suçtur"

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise CHP'nin İYİ Parti'nin kurulmasına destek olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"CHP ile İYİ Parti arasında fark yok. CHP milliyetçi oyları nasıl kaydıracağının peşinde. Bunu yapamayacaklar. İzmir kötü yönetiliyor. Bir belediye başkan adayı çıkardılar. Bir öncekinden memnun kalmamışlar. Bunu kabul ediyorlar ve Seferihisar'dan bir aday bulup getiriyorlar. Babası işkenceci. İnsanlık suçu işleyen birisi. Sonra diyorlar ki 'Oğullar babalarının suçlarından yargılanamaz.' Babasının işkence yaptığı ve idama yolladığı, hapishanelere yolladığı, hapishanelerde tuttuğu insanların çocuklarına iş verilmedi. Onların babalarının suçu yokken, isnat edilen suçlarla beraber babalarının suçlarının bedelini ödüyorsa, bu adam bundan kaçamaz. Ki işkenceyi övmek ve sahip çıkmak da suçtur. Babasına sahip çıkıyor. Bu şahsiyetin bizim için hiçbir değeri yok. Zaten belediye başkanlığı yaptığı yerde de çok fazla hizmet vermediği aşikar. Hendek destekçisi, bu adamın burada kazanmaması gerekiyor. Bu adam bu şehre layık değil."

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, Karabağlar'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, bunları çözmek için projelerini hazırladıklarını söyledi.

Kaynak: AA