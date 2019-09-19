19.09.2019 20:03

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "İyi Tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak" dedi.

Kaynak: İHA