Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul İlinde 2021 Yılında İçme Suyu İhtiyacının Ortaya...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul ilinde 2021 yılında içme suyu ihtiyacının ortaya çıkması tahmin edilmektedir. Böylece Melen, Sungurlu ve Osmangazi Barajlarının devreye girmesiyle 2035 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır" dedi. 16.11.2018 10: 59: 40 TSI

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