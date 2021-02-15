Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İnşallah topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara...
15.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:58
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İnşallah topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İnşallah topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül