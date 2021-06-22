Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır'da partililere hitap etti Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır'da partililere hitap etti Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır'da partililere hitap etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çocuklarımızın geleceğiyle gerçekten ilgilenen bir ittifak var, onun adı Cumhur İttifakı. Millet İttifakı günü kurtarmak adına farklı angajmanlara girerek geleceğe yönelik Türkiye'yi belirsizliğe doğru götürmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çocuklarımızın geleceğiyle gerçekten ilgilenen bir ittifak var, onun adı Cumhur İttifakı. Millet İttifakı günü kurtarmak adına farklı angajmanlara girerek geleceğe yönelik Türkiye'yi belirsizliğe doğru götürmeye çalışıyor." dedi.

AK Parti Iğdır İl Binasında partililer ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, kentin stratejik olarak çok önemli şehir olduğunu söyledi.

Orta Doğu ve Kafkas coğrafyasında olan değişiklikler ve Azerbaycan'ın Karabağ'la ilgili durumdan dolayı Iğdır'ın çok daha önemli hale geleceğini anlatan Pakdemirli, "İster istemez devlet kurumları burada yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak ve Iğdır'da kapıyı açan kurum biz olalım dedik. 16. Bölge Müdürlüğünün Iğdır'da açılması için Kars ve Ağrı milletvekilleriyle, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüşüp Iğdır'a pozitif ayrımcılık yapmak istediğimizi ve sebeplerini anlattım. Hepsi de sağ olsun olumlu baktı." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gerçekten 21. yüzyılda Türkiye, dünyanın ve bölgenin refahından daha fazla pay almaya aday ülke, bunun tek anahtarı millet.. Millet bir ve beraber olacak. Burada oy alan partilerin önemli kısmı, hatta bir tanesi maalesef biraz önce tanıştığım Ela kızımız gibi çocuklarımızın geleceğiyle ilgilenmiyor. Çocuklarımızın geleceğiyle gerçekten ilgilenen bir ittifak var, onun adı Cumhur İttifakı. Millet İttifakı günü kurtarmak adına farklı angajmanlara girerek geleceğe yönelik Türkiye'yi belirsizliğe doğru götürmeye çalışıyor. Bu anlamda çocuklarımızın geleceği için doğru yerde bulunmak gerekiyor. "

Partilerin hizmet için var olduğunu aktaran Pakdemirli, bazı partilerin ise maalesef gençlerin ve Türkiye'nin geleceğiyle, Türkiye'nin pozitifliğiyle ilgilenmediğini dile getirdi.

"Dünyanın en mega projeleri neyse Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yapıldı"

Pakdemirli, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 senede çok iyi noktaya geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gerçekten 21. yüzyıla iyi bir liderle Türkiye'ye adım atma şansımız oldu. Akıl bile edemeyeceğimiz birçok şey oldu Türkiye'de, Erdoğan'ın dirayetli duruşu sayesinde 30 yıllık Karabağ işgalden kurtuldu, 40 yıllık PKK artık kafayı çıkaramıyor ininden, Kıbrıs'ta 46 yıllık kapalı Maraş vardı, açtık geçti gitti.. 50 yıllık FETÖ ile uğraştı ve bitirdi Allah'a şükür. 80 yıldır problem olan ve birkaç neslin özlemi olan Ayasofya'yı açtı. Taksim'de 'cami özlemim' var dedi ve bu özlemini gerçekleştirdi. İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanını yaptı, köprüleri, alt geçit ve yapıları saymıyorum. Dünyanın en mega projeleri neyse Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yapıldı."

Pakdemirli, şubat ayında AK Parti Iğdır İl Başkanlığına seçilen Ali Kemal Ayaz'a görevinde başarılar dileyerek, partinin her siyasi kademesinden gelmiş biri olarak Ayaz'a tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

Partideki toplantı sonrası Bakan Pakdemirli, beraberindeki Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve AK Parti Iğdır İl Başkanı Ayaz ile esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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