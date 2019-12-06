Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz.
06.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:04
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz."
Kaynak: AA