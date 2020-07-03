Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik.
03.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:01
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA