Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA Kaynak: İHA