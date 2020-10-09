Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıMANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.