Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını

09.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:13

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıMANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Tuma Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Fatma Girik Ali Sürmeli
Spor Arda Turan Gökhan Töre Mbaye Diagne Fırat Aydınus Manuel Fernandes
Daha Fazla Türk Kaza Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 17:15:11. #1.14#
title