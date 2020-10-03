Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan da oluşmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan da oluşmaktadır. Bu vesileyle, Hatay'a yeni bir 'kuş cenneti' kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans aracılığıyla katıldığı Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış töreninde, yatırımlarla kentin ve Amik Ovası'nın taşkına karşı da korunacağını söyledi.

Herhangi bir risk halinde Afrin ve Karasu çaylarının taşkın sularını baraja aktaracaklarını ifade eden Pakdemirli, böylece hem yaklaşık 200 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacaklarını, hem de her damla suyu verimli kullanmış olacaklarını belirtti.

Kentte, 2018'de meydana gelen taşkında, 175 bin dekar alanın sular altında kaldığını anımsatan Pakdemirli, "2019 yılında ise Reyhanlı Barajı'nın sağladığı fayda neticesinde bu alan 25 bin dekara düşmüş, yani 150 bin dekar zirai alanın taşkından korunması sağlanmıştır. Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan da oluşmaktadır. Bu vesileyle, Hatay'a yeni bir 'kuş cenneti' kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Davutlar İletim Kanalı, orta büyüklükteki göleti 3 dakikada dolduracak hacme sahip"

Pakdemirli, Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak Davutlar Regülatörü ve İletim Kanalı Projesi'nin de açılışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bu regülatörün Afrin Çayı kaynaklı taşkınların önlenebilmesine katkı sunacağını ifade eden Pakdemirli, "Saniyede 1534 metreküp akan su ile Türkiye'nin en yüksek kapasiteli iletim kanalı olan Davutlar İletim Kanalı da orta büyüklükteki bir göleti 3 dakikada dolduracak hacme sahip." diye konuştu.

Pakdemirli, kente kazandırdıkları tesislerin bu kadarla sınırlı olmadığını, ayrıca Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi'nin de açıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"1977 yılında işletmeye alınan Tahtaköprü Barajı'nın gövdesi, çalışmalarımız neticesinde 9 metre yükseltilmiştir. Barajın depolama hacmi ise 200 milyon metreküpten 454 milyon metreküpe çıkarılmıştır. Böylece mevcut durumda 109 bin 500 dekar tarım arazisini sulayan barajın, sulama alanının 453 bin dekara çıkarılması hedeflenmiştir. Bu da demektir ki Tahtaköprü Barajı, Kıbrıs büyüklüğü kadar bir alanı suluyor olacak. Tahtaköprü Barajı Yükseltmesi ve Reyhanlı Barajı'nın sulayacağı alan 1 milyon dekardan fazla olup, bu alan Hatay'ın toplam tarım arazilerinin yarısının sulanması demektir."

"500 bin kişiye yıllık 35 milyon metreküp içme suyu"

Pakdemirli, Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisinin de açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tesisimizle ilgili çalışmalarımız kapsamında da Hatay Büyük Karaçay Barajı'ndan sağlanan suların, 94 kilometrelik isale hatları vasıtasıyla Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisine aktarılarak arıtılması ve arıtılmış temiz suyun vatandaşlarımızın hizmetine sunulması sağlanmıştır. 55 milyon liraya mal olan ve 500 bin kişiye yıllık 35 milyon metreküp içme suyu sağlayan bu tesisten Hatay şehir merkezimize nisan ayından bu yana 7,5 milyon metreküp içme suyu verilmiştir. Böylece vatandaşlarımızın memba kalitesinde, temiz ve sağlıklı suya kavuşması sağlanmıştır."

Çiftçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pakdemirli, konuşmasının ardından Hatay ziyaretinde tanıştığı Paşahöyük Mahallesi Muhtarı İbrahim ile çiftçiler Casim ve Gülizar Şanverdi'yi tören alanına davet etti.

Muhtar Şanverdi, yatırımlar için teşekkür ederek, "Hatay'a yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı Rabbim sizlerden razı olsun. Reyhanlı Barajı Reyhanlılılar için bir hayaldi, bu hayalimizi sizler gerçekleştirdiniz. 600 bin dekar alana yakın ovamızdaki araziler sıkıntı çekmeyecek." diye konuştu.

Casim Şanverdi de pamuk tarlalarını artık sulayabildiklerini anlatarak, "Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksiltmesin." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisinin açılışı, butonlara basılarak gerçekleştirildi.

Öte yandan, tören bölgesinde ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi de görev yaptı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa