13.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek." - ANKARA

Kaynak: İHA