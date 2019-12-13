Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak.

13.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:00
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı : "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek." - ANKARA

Kaynak: İHA
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