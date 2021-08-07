Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu.'
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi... - Haberler
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