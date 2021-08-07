Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım."