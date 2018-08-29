Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gölbaşı'ndaki hayvanlardan hastalık şüphesi üzerine numune alınmıştır. Sonuç pozitif çıkmıştır"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Şarbon hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İthal edilen hayvanlar piyasaya verilmedi"

"İşletmede ölen 146 büyükbaş hayvan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları tarafından İmha edilmiştir. İşletme karantina altına alınmış olup giriş ve çıkışlar kontrol altındadır"

"Şarbon hastalığı ilk bulgulara göre bitki kaynaklı gözüküyor"