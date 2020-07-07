Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Yaklaşık şu ana...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Yaklaşık şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor.
07.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " (Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını) Yaklaşık şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır."
Kaynak: AA