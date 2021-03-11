Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da

11.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:55
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da düzenlenecek bir dizi programlara katılmak üzere kente geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da düzenlenecek bir dizi programlara katılmak üzere kente geldi.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri, HAYGEM Projesi tanıtımı ve sektör toplantısına katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Pakdemirli, Memiş ile bir süre görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, daha sonra beraberindekilerle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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