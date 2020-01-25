Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır Bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan...

25.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:21
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı : " Bölgemizde (Malatya, Elazığ, ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır Bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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