Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek.

20.09.2019 11:26
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et