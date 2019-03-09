IHAAW164553-EKO/09-03-2019

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi. 09.03.2019 16: 45: 53 TSI

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Kaynak: İHA