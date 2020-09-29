Bakan Pakdemirli: Denizli Çal yangını kontrol altına alındı
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Bakan Pakdemirli: Denizli Çal yangını kontrol altına alındı

29.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:42
Bakan Pakdemirli: Denizli Çal yangını kontrol altına alındı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Denizli Çal yangını kontrol altına alınmıştır. Manisa Gördes ve Kütahya Emet yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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