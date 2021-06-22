Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden besicilere ve üreticiye ayda 200 bin ton olmak kaydıyla sabit fiyatla mal vermeyi taahhüt ettiklerini söyleyerek, "Bunun sonucunda besicimiz, üretimiz daha düşük maliyetlerle yemini üretecek ve yem...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden besicilere ve üreticiye ayda 200 bin ton olmak kaydıyla sabit fiyatla mal vermeyi taahhüt ettiklerini söyleyerek, "Bunun sonucunda besicimiz, üretimiz daha düşük maliyetlerle yemini üretecek ve yem girdisi sağlayabilecek." dedi.

Bakan Pakdemirli, Iğdır'daki Akyumak köyündeki Hükümdar Arat'a ait süt ve büyükbaş hayvan üretim tesisini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, her zaman olduğu gibi yurdun dört bir yanında, 81 ilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, bugün de yurdun en doğusundaki Iğdır'a geldiklerini belirterek, kentteki Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü hizmete açtıklarını hatırlattı.

Bu açılış sonrası ziyaretleri kapsamında Arat'a ait 100 büyükbaş hayvan bulunan besi çiftliğini ziyaret ettiğini söyleyen Pakdemirli, üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Pakdemirli, TMO üzerinden yem fiyatlarına müdahale edileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Topruk Mahsulleri Ofisi üzerinden hem besicimize hem de üreticiye ayda 200 bin ton olmak kaydıyla sabit fiyatla mal vermeyi taahhüt ettik. Bunun sonucunda besicimiz, üretimiz daha düşük maliyetlerle yemini üretecek ve yem girdisi sağlayabilecek. Buna zaten geçen sene arpa ve mısır boyutunda başlamıştık, besicilerimize 90 gün vadeli mal veriyorduk. Şimdi bu sene besicilerimizin yanında yem üreticilerimize ve sanayicilerimize de vermeye başlayacağız ki torba yem kullanan besicimiz ve üreticimiz de bu imkanlardan faydalanabilecek konumda olsun. Mısır ve arpa aşağı yukarı yem rasyonlarında işin yarıya yakınını oluşturduğundan önümüzdeki hasat dönemine kadar besicimizin, üreticimizin yanında olacak projeyi başlattık. Bunun hem süt hem de karkas et maliyetlerimizi olumlu etkileyeceğine inanıyorum."

Bakan Pakdemirli, ziyaretin ardından besi çiftliğinden ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yem fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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