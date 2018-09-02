Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Şarbon Açıklaması

İstanbul'da yaşanan şarbon vakasıyla ilgili TGRT Haber canlı yayının bağlanarak panik yapmaya gerek olmadığını söyleyen Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Etlerle teması olma ihtimali olan 28 kişi tespit edilmiş. Bunların 22 tanesi hastanelere başvurmuş. 13 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş 6'sı taburcu edilmiş, 4 kişide şu anda el ve bileklerinde deri şarbonu şüphesi var. Bunun haricinde de 3 kişi de tedbir amaçlı tutuluyor. Dediğim gibi 6 kişi de taburcu edilmiş. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9 kişi başvurmuş 8'i taburcu olmuş, 1'inde faranjit şüphesi var" dedi.

İstanbul'da yedikleri etin renk değiştirmesinden şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alınmıştı. Yaşanan paniğin ardından TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şarbon vakasıyla ilgili bilgileri aktardı.

"Panik yapmaya gerek yok"

Panik yapmaya gerek yok diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak her şeye müdahale ediyoruz. Panik yapmaya gerek yok. Görünen o ki, Büyükçekmece, Silivri Çanta Mahallesinden alınan bir hayvanı kurban etmiş. Etlerin kokuşması üzerine 28 Ağustos tarihinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsünde kişisel başvuru yapmış. Başvurusu da 31 Ağustos saat 17.00 itibariyle sonuçlanmış. Vatandaşımızın getirdiği etlerde pozitif antraks, yani şarbon hastalığı çıkmış. Etler bakanlığımızın personeli tarafından imha edilmiş" dedi.

"Etle temas etmiş olma ihtimali olan 28 kişi tespit edilmiş, 22'si hastanelere başvurmuştur"

Etle temas etme ihtimali olan kişilerin belirlendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Süreç olarak Tarım Orman Büyükçekmece İlçe Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığına bilgi vermiş. Bunun akabinde de etlerle teması olma ihtimali olan 28 kişi tespit edilmiş. Bunların 22 tanesi hastanelere başvurmuş. 13 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş bu 13 kişiden 6'sı taburcu edilmiş, 4 kişide şu anda el ve bileklerinde deri şarbonu şüphesi var. Bunun haricinde de 3 kişi de tedbir amaçlı tutuluyor. Dediğim gibi 6 kişi de taburcu edilmiş. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9 kişi başvurmuş 8'i taburcu olmuş, 1'inde faranjit şüphesi var. Şüphe olduğu içinde şarbon üzerine ileri tetkikler devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Hayvanların alındığı işletmenin 10 km yakınındaki 3 bin 500 hayvan yarından itibaren tedbiren aşılanacak"

Silivri'de özel bir işletmeye ait 7 tane hayvanda olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Hayvanın alındığı Silivri'deki işletme özel bir işletme Devlete ait bir işletme değil. İşletmedeki hayvanlar özel şahıslara ait. 7 tane hayvanımız var, diğer hayvanlarımız sağlıklı, en önemlisi de hayvanlarımız yerli. Bu tespitler üzerine bakanlık olarak aldığımız tedbirler olarak, hayvanın satın aldığı işletmenin 10 kilometre etrafında bulunduğu tespit edilen 3 bin 500 hayvanımız tedbir amaçlı aşılanacak. Hemen yarından itibaren, aşı çok hızlı etki gösterdiğinden bölgede şarbon vakası beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar gönül rahatlığıyla et yemeye devam etsinler"

Bakanlık olarak hayvan hastalıklarıyla ilgili tedbirleri hızlı bir şekilde alarak uygulamaya koyduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımız daha öncede olduğu gibi şarbon ve diğer hayvan hastalıkları vakalarında önlemleri ivedi bir şekilde alıyor ve uygulamaya koyuyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yemeye devam etsinler. Biz bakanlık olarak da kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev biliyoruz. Bu sebeple yayına bağlanıp vatandaşlarımıza bilgiyi ilk ağızdan vermek istedim. Solumayla bulaşacak bir hastalık değil, hayvanla temas olduğu zaman bulaşacak bir hastalık, o yüzden vatandaşlarımız bu hastaneler gönül rahatlığıyla başvurabilirler" diye konuştu. - İSTANBUL