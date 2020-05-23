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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak uyguladıkları politikalarla üretici ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Pandemiyle mücadelede ülkemiz başarılı bir grafik çizip dünya ülkelerine de örnek oluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
23.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:19

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak uyguladıkları politikalarla üretici ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Pandemiyle mücadelede ülkemiz başarılı bir grafik çizip dünya ülkelerine de örnek oluyor. Bu salgını hayırlısıyla hep beraber atlatacağız ve özlediğimiz o eski bayramlara elbet yine kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl mahzun geçirilen ramazan ayının ardından bayramın da buruk bir şekilde kutlanacağını kaydetti.

Tüm dünyayı etkilemeye devam eden salgının gıda ve tarımın önemini ve stratejik değerini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Pakdemirli, şu değerledirmede bulundu:

"Bakanlık olarak aldığımız hızlı ve etkili tedbirler sayesinde salgın sürecinde ve ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve temini konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Bu süreçte üreticilerimizi kollama, tüketicilerimizi koruma gayreti içinde olduk. Market raflarımız boşalmadan hemen yeniden dolabildi. Bunun için çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum."

Pakdemirli; üreten, emek veren, alın teri döken çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, yılın ilk 5 ayında 12,4 milyar lira tarım desteği ödemesi yapıldığını, bu yıl ödenecek toplam destek tutarının ise 22 milyar lira olacağını bildirdi.

"Kenten kırsala dönüş bu dönemde artmaya başladı"

Salgın nedeniyle çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarında bir aksama olmaması için uzaktan eğitim sistemini devreye aldıklarını anımsatan Pakdemirli, sözleşmeli tarım modelini yaygınlaştıracak ve pazarlama sorununa çözüm olacak "Dijital Tarım Pazarı" platformunu da devreye aldıklarını kaydetti.

Çeşitli nedenlerle ekilmeyen ya da nadasa bırakılan alanları üretime kazandırmak amacıyla 21 ilde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yaptıklarını aktaran Pakdemirli, Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazilerin çiftçilere bedelsiz olarak tahsis edildiğini belirtti.

Pakdemirli, çiftçilerin emeğinin korunması için alım fiyatlarını söz verdikleri gibi hasattan önce açıkladıklarına işaret ederek, "Kırsal kalkınma projelerinde gençlerimize ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Bu sayede kentlerden kırsala dönüşün de bu dönemde artmaya başladığını görüyoruz. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için aldığımız tedbirlerin yanında üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofralarımıza ulaşması için de gece gündüz demeden gıda denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında denetimlere ağırlık verildi"

Ramazan ayı boyunca özellikle tüketimi artan ürünler başta olmak üzere gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlere ağırlık verdiklerini belirten Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı:

"Gıda üretim yerlerinde 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerinde 45 bin 938 olmak üzere toplam 61 bin 736 denetim gerçekleştirdik. Kurallara uygun olmayan işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestik."

Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak uyguladıkları politikalarla üretici ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle mücadelede ülkemiz başarılı bir grafik çizip dünya ülkelerine de örnek oluyor. Bu salgını hayırlısıyla hep beraber atlatacağız ve özlediğimiz o eski bayramlara elbet yine kavuşacağız. Yeter ki önce sağlıklı kalalım ve tedbirlere uyalım."

Bayramın Türkiye'de huzur, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eden Pakdemirli, bu süreçte canla başla mücadele eden başta sağlık çalışanları ve çiftçiler olmak üzere ülkenin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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