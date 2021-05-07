Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz." dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinde hasada katılan Pakdemirli, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, midyenin doğada kendiliğinden yetişen bir canlı olduğunu anlattı.

"BİN LİRA MAYIS AYI İÇİNDE ÖDENECEK"

Pakdemirli, bu çiftlikte her gün midyelerin yüz milyonlarca litre suyu süzdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip. Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz."

Midye hasadında Bakan Pakdemirli'ye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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