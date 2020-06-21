Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çankırı'da doğaya şahin bıraktı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde doğaya şahin bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde doğaya şahin bıraktı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, yaralı halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilen 2 şahini bir süre sevdi. Bakan Pakdemirli daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile birlikte şahinleri doğaya bıraktı.

Pakdemirli ardından kayak merkezinin zirvesine giderek burada yetkililerden bilgi aldı.

Doruk mevkisinde bulunan kayak merkezinde atıl durumdaki oteli inceleyen Bakan Pakdemirli daha sonra Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ı ziyaretinin ardından Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA