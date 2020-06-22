Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Tarımsal faaliyetin devamı son derece...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Tarımsal faaliyetin devamı son derece...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Tarımsal faaliyetin devamı son derece önemli ama TARSİM'imiz de o kadar önemli, tarım sigortaları. Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri."

22.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Tarımsal faaliyetin devamı son derece önemli ama TARSİM'imiz de o kadar önemli, tarım sigortaları. Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Bursa'daki sel) Tarımsal faaliyetin devamı son derece...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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