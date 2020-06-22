Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da selden etkilenen orman köylerinde vatandaşlara 1 milyon liraya yakın destek sağlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
22.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:48

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da selden etkilenen orman köylerinde vatandaşlara 1 milyon liraya yakın destek sağlanacağını bildirdi.

Kestel ilçesinde selden etkilenen bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Soylu'nun dün akşam bölgeye gelmesinin önemli ve değerli olduğunu belirten Pakdemirli, "Biz de Bakanlığımızla ilgili ekiplerle ilk saatlerden itibaren koordinasyonu kurduk. Devletin tüm kurumları burada. Bakanlığımıza ait Bakan Yardımcımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, il müdürlerimiz herkes sahada." dedi.

Pakdemirli, gerekli teçhizat, makine ve ekipman ile insan desteğinin sağlandığını aktardı.

Üzücü bir durumda bazı şeyleri konuşmanın biraz erken olacağını dile getiren Pakdemirli, "Özellikle orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı da 1 milyon liraya yakın bir destek ayarladık, getirdik. Bugün itibarıyla 26 ekip 52 kişi tarımsal hasarın çıkartılması ve tespitiyle alakalı çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda görünen o ki 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş hayvanımız telef olmuş. 58 de arılı kovanımız telef olmuş gözüküyor. Burada ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde gözüküyor." diye konuştu.

"Meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor"

Pakdemirli, meteorolojik uyarılara dikkat edilmesinin önemine işaret etti.

Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarıların hepsini yaptıklarını bildiren Pakdemirli, "İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört bir tarafında dere yataklarında hala riskli bölgelerde vatandaşlarımız var. Sonucu ne yazık ki hepimizi üzecek neticelerle neticeleniyor. Asla ve asla dere yataklarında yerleşim veya baraka veya herhangi bir şekilde ev cinsinde bir şey mutlaka yapmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de tarım sigortaları yüzde 20-30'lar seviyesinde"

Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarının (TARSİM) öneminin de böyle olaylarda bir kez daha öne çıktığını vurguladı.

Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım sigortaları Türkiye'de ne yazık ki yüzde 20-30'lar seviyesinde yapılıyor. Bunu da daha da artırmamız gerekiyor. Çünkü felaketin ne zaman geleceği ne zaman kapıyı çalacağı belli olmuyor. TARSİM kapsamında olanların genelde yüzde 99,99 herhangi bir mağduriyeti olmuyor. Maalesef TARSİM kapsamı dışında kalanlarla ilgili de tabii ki il ve ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valiliklerimizin bildirmesiyle gerekli kurumlarımıza, Cumhurbaşkanlığı İdari İşlerimize de buradaki hasar tespitlere de günü geldiğinde bildirilecektir. Bunların tabii biraz zaman aldığını söylemek isterim. Bunlar ciddi bir miktardır, biraz zaman alıyor ama özellikle il ve ilçe müdürlüklerimizin yaptığı tespitler kapsamında da Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu ertelemek veya taksitlendirmek isteyen vatandaşlarımız için bu imkanın var olduğunu söyleyelim. Devlet Su İşlerinin ekipleri de burada çalışıyor, Genel Müdürümüz de burada. İnşallah yaraların en hızlı şekilde sarılmasını temenni etmek amacıyla devletimizin başta iki bakanı, tüm kurumlarımız burada çalışıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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