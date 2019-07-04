Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:""Bu proje ile, toprak ve su potansiyelini belirleyerek, Entegre Arazi Kullanım Planının yapılmasını öngörüyoruz"

-Ayaş ilçesinde yürütülecek tarım projesi ülkenin tamamına yayılacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk etapta pilot il Ankara'nın Ayaş ilçesinde yürütülecek projenin daha sonra ülkenin tamamına yayılacağını belirterek, "Bu proje ile, toprak ve su potansiyelini belirleyerek, Entegre Arazi Kullanım Planının yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından pilot bölge seçilen Ankara'nın Ayaş ilçesinde ortaklaşa yürütülecek "İklim esnekliği ile ekosistem yönetimini geliştirerek gıda güvenliğine yönelik entegre arazi kullanım planlaması" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hızla artan dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarı bulacağının tahmin edildiğini belirterek, buna bağlı olarak gıda tüketiminin de yüzde 60 artış göstereceğini söyledi.

Türkiye'nin mevcut nüfus ve tarım potansiyeline dair de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Peki, Nasıl Bir Türkiye'de Yaşıyoruz' diye baktığımızda, Tarım sektörümüz, 82 milyon Ülke nüfusunun yanı sıra, yaklaşık 5 milyon mülteci ve göçmen ile 50 milyon turisti beslemektedir. Yapılan çalışmalar ve uygulanan akılcı politikalarla Türk Tarımı, Dünyanın 7. Büyük, Avrupa'nın ise en büyük tarımsal ekonomisi haline gelmiştir" diye konuştu.

Nüfusun, 2050 yılında 100 milyonu geçeceğinin tahmin edildiğini de hatırlatan Pakdemirli, bunun sonucunda Kentleşme oranının, yüzde 86'yı bulabileceğini ve küresel ısınma, yanlış kullanma, çölleşme, erozyon gibi sebeplerle, tarıma elverişli arazilerin tehdit altında olacağını belirtti.

"Atıl alanların tarıma kazandırılması ile ekonomiye yıllık 13 milyarlık katkı"

Bütün bu tehditleri bertaraf etmek adına yoğun çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Halen 24 milyon ha alanda tarım yapmakta, 14.6 milyon alanda ise meralardan faydalanmaktayız. Son 15 yılda, orman alanlarımızı ciddi oranda genişletmiş, 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş durumdayız. Erozyon ile mücadelede Dünya Lideriyiz. Yılda, 500 milyon ton olan toprak kaybını, yaptığımız çalışmalar ile 154 milyon tona düşürdük. 2023 hedefimiz, 130 milyon tona düşürmektir. Ayrıca, arazi kullanım planlaması ile halen atıl durumda bulunan 2,9 milyon ha alanın tarıma kazandırılması için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bu alanın tarıma kazandırılmasıyla beraber ekonomimize katkısı yıllık 13 milyar lira olacaktır" şeklinde konuştu.

"Modern sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 2019'da 300 milyon lira hibe vereceğiz"

Genişletme olanağı olmayan tarım arazilerini artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, tüm doğal kaynaklarla birlikte akılcı kullanmak gerektiğini de ifade eden Pakdemirli, "İyi bir planlama, işin en temel öğesidir" diyerek, "Bugüne kadar 6.5 milyon ha alanı suyla buluşturduk. Tarımda su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için modern sulama Sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, yüzde 50 hibe veriyoruz. İnşallah, 2019 yılında, 300 milyon TL hibe ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı ve etkin korunması ile tarımsal üretimin artırılması için mevzuat çalışmalarına devam ettiğini de belirten Pakdemirli, bu sayede, tarımsal üretimin arttırılmasının önünde engel olan tarımsal amaçlı seralarda, ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin de ivedilikle yapıldığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, tarıma ve toprağa dair her konunun Eylül veya Ekim ayında yapılması planlanan 3. Tarım Şurası'nda ele alınacağını da açıkladı.

Açılışı yapılan "İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması (ILUP)" Projesinin ilk etapta pilot il Ankara'nın Ayaş ilçesinde yürütüleceğini ancak daha sonra ülkenin tamamına yayılacağını belirten Pakdemirli, "Bu proje ile, toprak ve su potansiyelini belirleyerek, Entegre Arazi Kullanım Planının yapılmasını öngörüyoruz. Yine, tarım alanlarının korunmasını ve üretim potansiyeline uygun kullanılması ile diğer sektörler için de alternatif alanların belirlenmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: İHA