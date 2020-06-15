Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayındır'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayındır ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayındır ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Kiraz ilçesindeki programının ardından geçtiği Bayındır'da, Aktaş Plant Çiçek Serası'nı gezdi. Bakan Pakdemirli, yetkililerden bilgi alıp, üretim sürecini inceledi.

Pakdemirli, daha sonra Bayındır'da besicilikle ilgili hayata geçirilecek organize sanayi bölgesi alanında incelemeler yaptı.

Bayındır Orman İşletme Şefliği ekiplerini de ziyaret eden Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA