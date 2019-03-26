Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da tanzim satış ürünleri sevkiyatının başladığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak." dedi.
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Kaynak: AA