Son dakika: 81 ilde gıda bazlı ürün denetimleri başladı

17.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:29

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalar için düğmeye bastı. Bu kapsamda 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimi yapılacak. İlk denetim ise süt ve süt ürünlerinde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA