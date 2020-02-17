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Son dakika: 81 ilde gıda bazlı ürün denetimleri başladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

17.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:29
Son dakika: 81 ilde gıda bazlı ürün denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalar için düğmeye bastı. Bu kapsamda 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimi yapılacak. İlk denetim ise süt ve süt ürünlerinde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."

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Kaynak: AA
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