Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "5 ilçe 43 köyde 25 bin dekar arazi selden etkilendi"
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "5 ilçe 43 köyde 25 bin dekar arazi selden etkilendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
22.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pakdemirli, 25 bin dekardan fazla alanın zarar gördüğünü ifade ederek, dere yataklarına ev yapılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Üzücü durumlarda bazı şeyleri konuşmanın biraz erken olduğunu belirterek, "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı da 1 milyon destek getirdik. Bugün itibariyle 50 kişi tarımsal hasarın çıkartılmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 5 ilçe 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş ve 58 tane arı kovanı telef oldu. Ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız özellikle meteorolojik uyarıları dikkate alması gerekiyor Meteoroloji olarak zamanında yerinde dün uyarılarımızın hepsini yapmıştık. Dere yataklarına asla yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört yanında dere yataklarında riskli bölgelerde yerler var. Bunun sonucu üzücü olabiliyor. Dere yataklarına asla ev yapmamak gerekiyor" dedi.

Tarım sigortası olanların mağdur olmadığına da dikkat çeken Pakdemirli, "Tarım sigortası olanlar mağdur olmuyorlar. maalesef TARSİM sigortası kapsamında kalanlar dışında il ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. İl ilçe müdürlüklerimizin yaptıkları tespitler kapsamında borcunu ertelemek isteyen vatandaşlar ve taksitlendirmek isteyenlerin var olduğunu söyleyelim. Devlet Su İşleri ekipleri burada çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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