Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam... - Haberler
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