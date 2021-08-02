Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere 7 yangın devam ediyor" dedi.