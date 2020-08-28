Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2. dönem buzağı desteği ödemeleri kapsamında Giresunlu 8... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2. dönem buzağı desteği ödemeleri kapsamında Giresunlu 8 bin 582 üreticinin hesabına 1 Eylül'de 12 bin 544 buzağı için 7 milyon 415 bin lira yatıracağız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2. dönem buzağı desteği ödemeleri kapsamında Giresunlu 8 bin 582 üreticinin hesabına 1 Eylül'de 12 bin 544 buzağı için 7 milyon 415 bin lira yatıracağız." Kaynak: AA