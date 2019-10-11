11.10.2019 18:21

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getireceği bölgenin daha önceki demografik yapısına döneceğini söyledi.

Pakdemirli, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi'nde düzenlenen Bursa'da Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarının açılışına katıldı, ardından insansız hava aracı ile Kestane Gal Arısı Mücadele Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması dileğinde bulunan Pakdemirli, terör örgütleriyle en etkin mücadele eden ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Pakdemirli, yurt dışında harekatın Kürtlere karşı yapıldığı yönündeki ifadelerle Türkiye'ye leke atılmaya çalışıldığını vurgulayarak harekatın asla Kürtlere karşı olmadığını dile getirdi.

"Türk-Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez. Böyle olsaydı biz neden Kobani'den 300 bin tane Kürt'ü bugün Türkiye'de ağırlıyoruz." diyen Pakdemirli, Türkiye'nin çok büyük bir insanlık mücadelesi ve insanlık dersi verdiğini, 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ağırladığını anlattı.

Bakan Pakdemirli, Suriyelilerin de artık evlerine dönmesi gerektiğini belirterek "Çünkü herkes bir şekilde evini arıyor. Bazıları toplumumuza entegre oldu, şehirlerimizde çalışıyor, az da olsa kamplarda kalanlar da var. Harekatla güvenli hale getireceğimiz bölge inşallah dün demografik yapısı neyse bu demografik yapısına dönecek. Yani Arap'ı, Süryani'yi, Kürt'ü, Türkmen'i tekrar oturduğu yere gönderip, onları yerlerinde mutlu edecek şekilde ortamı güvenli hale getirebilirsek hem ülkemiz için hem komşularımız için hem de uluslararası camia için en sağlıklısı olur" diye konuştu.

-Yangınla mücadelede drone kullanımı

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına da değinen Pakdemirli, termal kameralı, yüksek teknolojili bir insansız hava aracının denemesini yaptıklarını, orman yangınlarıyla mücadelede kullanacaklarını ifade etti.

Pakdemirli, tarımsal alanların tespiti ve tarımsal alanlarda rekolte tahmininde de yüksek teknolojili insansız hava araçlarından faydalanacaklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yeni hayata geçmiş olan drone teknolojisini nasıl kullanabiliriz, nasıl hayata entegre edebiliriz, bunlara bakıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede yönlendirme işi çok önemli. Normal şartlarda gündüz saatlerinde biz yönlendirmeleri çok rahat yapabiliriz. Helikopter kullanıyoruz. Ama gece saatlerinde helikopterler uçamadığı için helikopterlerin yerini alabilecek yeni teknolojiler gerekiyor. Bu anlamda silahlı kuvvetlerden de yardım alıp, İHA'ların termal kameraları üzerinden bulunan koordinatlara geceleri de yer ekiplerini sevk etmeye başladık.

İHA'larla ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Özellikle kolay taşınabilir drone teknolojileriyle yangın mahallerine çok hızlı bir şekilde ulaşıp, gece vakti kaldırıp, termal kamera vasıtasıyla noktayı işaretleyip, koordinatlarını da yere sevk etmek vasıtasıyla yer ekiplerini daha iyi koordine edebiliriz. Bunun ilk denemelerini bu sene yaptık, birçok yangında bunu denedik, olumlu neticeler alacağımızın sinyallerini de aldık."

Orman zararlıları ile mücadele laboratuvarı açıldı

Pakdemirli, son yüzyılda tarımsal üretimde ilacın çok fazla kullanıldığını, eski uygulamaları tekrar bulmak gerektiğini söyledi.

Evlatlara doğal olan bir toprak bırakabilmek için doğal yöntemleri kullanmak gerektiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İlaç kullanmadan, böceğe karşı faydalı böcekle, bakteriye karşı bakteriyle savaşmak lazım. Bunları yaptığımız sürece inşallah ileride evlatlarımıza çok daha iyi bir Türkiye teslim etmiş olacağız. Kestane zararlısıyla mücadele etmediğimiz sürece Bursa, her sene en az bir kaç yüz milyon lira para tarımsal üretimden kaybediyor. Bunun da şu ana kadar geçerli bir metodunu bulamamıştık. Gal arısıyla mücadele için ortaya çıkartacağımız bu faydalı böcekler, zararlı böcek sayısını da optimize edip minimuma indireceğiz. Bu laboratuvar en yeni teknoloji en yeni tekniklerle yapılmış son derece başarılı bir laboratuvar."

Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ve AK Parti Bursa milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA