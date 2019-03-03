Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlik ile ilgili problemlerimiz kalmadı. Bu bölgenin tarımla, hayvancılıkla ve kültürel değerleriyle çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum." dedi.

Şırnak'ta AK Parti İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda partililere hitap eden Pakdemirli, kentin terör saldırılarında büyük travmalar yaşadığını, PKK'nın 1980'li yıllardan bugüne kadar ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve bölmeye çalıştığını söyledi.

Şırnak'ın güzel ve bereketli bir coğrafyada bulunduğunu belirten Pakdemirli, bölgeyi güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Pakdemirli, terör örgütünün saldırılarıyla bölgenin gelişmesine engel olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlikle ilgili problemlerimiz kalmadı. Bu bölgenin tarımla, hayvancılıkla ve kültürel değerleriyle çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Terör örgütünün Türk-Kürt kardeşliğinin arasına girmesine kesinlikle müsaade etmememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, daha sonra İdil ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan 22 yaşındaki Aziz Akut'u tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesinde ziyaret etti ve kendisinin sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak Valiliğine de giden Pakdemirli, Vali Mehmet Aktaş'la basına kapalı görüştü, çıkışta vatandaşlara fidan dağıttı.

Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı

Bakan Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda da yaptığı konuşmada, son 17 yılda devletin Şırnak'a 596 milyon lira hibe dağıttığını söyledi.

Şırnak'ta tarımsal hasılatın 3 kat arttığını dile getiren Pakdemirli, şunları belirtti:

"Bunca güvenlik sıkıntısına rağmen hasılatımız artıyor. Bu problemlerin olmadığını düşünün bu bölgede 6-7 misli artar. Genç çiftçilerimize 16 milyon hibe vermişiz. Kırsal kalkınmada 16 milyon hibe, büyükbaş hayvan sayımızda yüzde 208 artmış. Küçükbaş hayvan sayımız dört misli artmış. Süt üretiminde 6 misli artmış 120 tona gelmişiz. Bal üretiminde 8 kat artmışız, 373 ton üretmişiz. Orman ve su alanlarında 1,1 milyar lira yatırım yapmışız. İçme suyu, 2 adet baraj, 26 dere ıslahı, 1 milyon fidan dikimi, 2 bal ormanı, Uludere mesire yeri, 260 aileye 5,2 milyon lira hibe ve 12 adet meteoroloji istasyonu yapmışız. Sadece bizim Bakanlığımız ile ilgili olanlar bunlar. Çiftçilerimiz elektriği yüzde 12 daha ucuz alacak. Çiftçilerimizin borçlarını yüzde 10 yapılandırma ile yaptık."

Cizre ilçesinde yıllık 19 milyon metreküp içme suyu arıtımını tamamladıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, Silopi ilçesi Başverimli beldesinin 2045 yılına kadar su ihtiyacını giderdiklerini ve bununla birlikte Uludere ilçesinde 5 barajı tamamladıklarını anlattı.

Orman Genel Müdürlüğünün 16 aileye 500 bin hibe vereceğini aktaran Pakdemirli, "3 köyde 12 bin adet menengiç ağacına fıstık aşısı yapacağız ve köylerimizin kullanımına sunacağız. 45 okul bahçesine toplam 13 bin fidan dikeceğiz. 10 ibadethane bahçesine, 8 mezarlığa ve hastane bahçelerine 13 bin fidan dikeceğiz. Kara yollarımızın çevrelerine 20 bin fidan dikeceğiz. Badem, ceviz, Siirt fıstığı gibi fidanları burada ikamet edenlere yüzde 65 hibeyle vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Şırnak'ın önünün çok açık olduğuna inanıyorum"

Bakanlık olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Pakdemirli, "Camilerinizi bombalayan, bizim yaptığımız barajları bombalayan, dikmiş olduğunuz ormanları yakan, taş üstünde taş bırakmayan mı, yoksa sizlere hizmetkar olan bir başkan adayı ile mi işbirliği yapacağız? Bu kararı birlikte alacağız. Bu kararı aldıktan sonra Şırnak'ın önünün çok açık olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da kentin terör saldırılarında büyük sıkıntılar yaşadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hükümetin desteğiyle altı ve üst yapısıyla modern bir şehir ortaya çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA