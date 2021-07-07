Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te geldi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tunç ziyaret anısına valilik şeref defterini imzaladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, valilik konferans salonunda çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. - SİİRT

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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