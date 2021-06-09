Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Malatya'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Malatya'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Malatya'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, küresel bir problem olan kuraklığın Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerini çok etkilediğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, küresel bir problem olan kuraklığın Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerini çok etkilediğini belirtti.

Tunç, Malatya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sorumlu olduğu bölgesel toplantıların ilkini bugün Malatya'dan başlattıklarını söyledi.

Türkiye genelinde hasat dönemine girildiğini hatırlatan Tunç, bazı yerlerde hasadın başladığını bazılarında da hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

Tunç, bu dönemde bölgede üreticilerle görüşüp beklentilerini, talep, istek ve tavsiyelerini almak istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda yapmamız gereken ama geciktiğimiz konuları ve gelecekle alakalı neler yapabileceğimizi sizlerden dinlemek üzere buradayım. Bu yıl anormal bir sene yaşıyoruz. Pandemi gibi dünyayı etkileyen küresel salgını yaşıyoruz. Bu birçok sektördeki faaliyetleri etkiliyor. İkinci konu ise kuraklık. Kuraklık krizi küresel bir problem ama en çok bizim bölgemizi Anadolu'yu etkiledi. Daha ziyade ise Doğu ve Güneydoğu ile İç Anadolu bölgesinde çok etkili oldu. Kuraklığın getirdiği sonuçları analiz edelim ve önümüzdeki dönemlerde nasıl tedbirler almamız gerektiğini birlikte istişare edelim diye geldik."

Malatya'daki projeleri yerinde görmek ve yeni neler yapılabilir bunu paydaşlarla görüşmek istediklerini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak gibi bir mükellefiyetimiz var. Bunu yapmak için sizlerle yakın çalışmaya ihtiyacımız var. Zor bir döneme giriyoruz. Küresel iklimin ülkemizdeki etkilerini bundan sonraki yıllarda da muhtemelen yaşamaya devam edeceğiz. Aslında yıllardır bazı hazırlıklar yapılıyor ama şimdi çok ciddi kendini hissettirmeye başlayınca tedbirlerin daha da ciddiyetle ele alınması ihtiyacı hasıl oluyor. Bunu da beraberce tartışalım, sizlerden beklentilerinizi, taleplerini alalım istiyoruz. Malatya'daki tarımsal hasılayı nasıl büyütebiliriz, halkımızın, milletimizin refahını daha nasıl artırabiliriz bu konuyu hep beraber tartışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak' gibi bir görev ve ödevle bizi sorumlu tuttu. Dolayısıyla bir karış toprağı boş bırakmamak üzere bütün toprakları ve arazilerimizi nasıl işleyebiliriz, suyla nasıl buluşturabiliriz ve kamu kaynaklarından vatandaşları nasıl daha fazla yararlandırabiliriz bunları konuşacağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile sektör paydaşlarının da hazır bulunduğu toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Malatya'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Çadırda yaşayan tarım işçisi aileye kaçak su kullandıkları gerekçesiyle 7 bin lira borç geldi
Çadırda yaşayan tarım işçisi aileye kaçak su kullandıkları gerekçesiyle 7 bin lira borç geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Malatya'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:35:02. #1.14#

title