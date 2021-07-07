Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç DSİ Toplantı Salonunda Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş müdürleri ve STK temsilcileri ile kentte tarımsal yapısını değerlendirmek, kurumsal sorunları yerinde tespit etmek amacıyla bir araya geldi. Daha sonra Diyarbakır Valiliğine geçen Tunç, valilik ziyareti sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Bakan Yardımcısı Tunç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile bir araya gelerek brifing aldı. DSİ toplantı salonunda Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Diyarbakır'ın tüm tarım sektör ve paydaşlarını dinleyerek sektör sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Diyarbakır programını çeşitli özel sektör yatırımcıları ve çiftçileri ziyaret ederek sonlandırdı. - DİYARBAKIR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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