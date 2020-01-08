Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, zarar gören tarım alanlarını inceledi Açıklaması

08.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:28

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Mersin'de zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak "Hasar teslim çalışmaları hala devam ediyor. Su tam anlamıyla çekilmedikçe gerçek rakamları bulmak zor. O yüzden kesinleşmedikçe bir rakam veremiyoruz." dedi.

Özkaldı, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı ile sağanak nedeniyle tarım alanlarının sular altında kaldığı Tarsus ilçesinde incelemelerde bulundu.

Zarar gören Mantaş Mahallesi'ndeki setlerde Devlet Su İşlerince (DSİ) yürütülen çalışmaları da takip eden Özkaldı, ekiplerden bilgi aldı.

Özkaldı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yağışların etkili olduğunu, bazı bölgelerde selin meydana geldiğini aktardı.

Tarsus ilçesindeki su kanallarında, setlerde ve set üstü köprülerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özkaldı, su baskınlarının tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Özkaldı, hasar tespit çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Hasar teslim çalışmaları hala devam ediyor. Su tam anlamıyla çekilmedikçe gerçek rakamları bulmak zor. O yüzden kesinleşmedikçe bir rakam veremiyoruz. 4 köyümüz boşaltıldı. Buradaki vatandaşların ihtiyaçları imkanlar dahilinde valilik ve kaymakamlıklarca karşılanıyor. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Tarsus ilçesinde yağışlar nedeniyle bazı şeftali ve narenciye bahçelerinin sular altında kaldığı görüldü.

Kaynak: AA