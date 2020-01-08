Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Mersin'deki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

08.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:56

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'deki sağanak ve fırtınada yaşanan olumsuzluklara ilişkin, yaraların kısa sürede sarılması için bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Özkaldı, incelemede bulunmak için geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özkaldı, sel felaketinden dolayı iki kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığını ifade eden Özkaldı, elim olaylar sonrasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağını kaydetti.

Aşırı yağış öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kente "kırmızı kod" uyarısının verildiğini hatırlatan Özkaldı, "Buradaki taşkının sebebi 5 ve 6 Ocak'ta yaşadığımız yağışlar. Normalde ortalamanın çok çok üzerinde yani 12 saatte 133 milimetre, 24 saatte de 160 milimetreye varan yağışlar. Bunlar bizim beklediğimizin çok üzerinde." dedi.

İlk kuvettli yağışların Erdemli ve Mezitli ilçelerinde olduğunu belirten Özkaldı, yağışların salı günü de merkez ve Tarsus'ta etkisini gösterdiğini söyledi.

Özkaldı, Tarsus'ta taşkından etkilenen 2 bin civarında tarım işçisinin olduğunu, bunların düğün ve spor salonlarında kaldığını hatırlattı.

Çeşmeli'de heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşın ailesine yeni ikamet yerininin sağlandığını belirten Özkaldı, aileye maddi ve manevi destek verildiğini bildirdi.

Tarsus'ta bulunan Berdan Barajı'nın kış settesinde iki bölümünde yırtılma meydana geldiğini ve Silifke-Mut arasında 100 metrelik yolun kapalı olduğunu vurgulayan Özkaldı, bu bölgede de çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Özkaldı,"Valilik, AFAD, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, bakanlığımız diğer birimleri her türlü makine, ekip ve ekipman olarak burada. Bu yarayı sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Biz de bakanlık olarak buradayız. Bu yaranın kısa sürede sarılması için bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Taşkının bir sebebinin de yoğun yağışlarla birlikte geçmiş yıllarda bazı derelerin üzerinin kapatılması olduğunu dile getiren Özkaldı, belediye bunların üzerini açtıkça Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün de ıslahlarını yaptığını kaydetti.

Birtakım geçiş ve menfez denilen yapılarda da zaman zaman yetersizlikler olduğunu belirten Özkaldı, şöyle devam etti:

"Mesela Kandak deresinde onu tespit ettik. Bu ve buna benzer yapılarında geçiş rahatlığının sağlanması açısından yenileneceğini belirtmek isterim. Merkezde Çavuşlu ve Yalınayak derelerinin de üstü kapalı. Bunların da üstü açıldıkça buralarda ıslah çalışmaları yapılacak. Kargıpınarı deresinde geçmiş yıllarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 tersip bendi yapıldı. Islah çalışmalarımız da devam etmekte."

Bir gazetecinin hasar miktarıyla ilgili sorusu üzerine Özkaldı, tüm çalışmalar tamamlandığında net bir rakam söylenebileceğini kaydetti.

Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi yönündeki soruya da Özkaldı, "Bu ve benzeri olayları sürekli yaşıyoruz. Birkaç gün öncesinde Adana'da yaşadık. Burada daha önceki yıllarda da yaşadık. Dolayısıyla öyle bir şey gündemimizde yok. İcabet ederse daha üst makamlar değerlendirir. Şu anda gündem de değil." yanıtını verdi.

Özkaldı, daha sonra sağanak ve fırtınadan etkilenen bölgeleri incelemek üzere valilikten ayrıldı.

Kaynak: AA